Falta menos de una semana para que por fin suceda la trilogía por la que tanto han esperado los fanáticos del boxeo. El próximo sábado 17 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl El Canelo Álvarez estará exponiendo su campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano ante Gennady Golovkin.

Triple G dejó relegar por un momento sus títulos mundiales en el peso mediano para subir a la división en la que Canelo es rey y poder concretar el tercer cara a cara, para el que sabe que el mexicano parte como gran favorito. Sin embargo, asegura haber detactado una debilidad en su oponente que espera utilizar a su favor para vencerlo.

“En su última pelea, el nocaut no fue necesario para vencerlo. Es alentador que los jueces ya no sean leales a Canelo. No sienten esta carga de su imagen. La arrogancia es su principal debilidad. Y esa arrogancia será castigada", expresó Gennady Golovkin.

Golovkin viene de conseguir una gran victoria por nocaut en el noveno asalto ante Ryota Murata en su última presentación, que tuvo lugar el 9 de abril en la Súper Arena de Saitama, Japón, para conquistar el título mundial de peso mediano de la AMB y añadirlo al que ya ostentaba de la FIB.