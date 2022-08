El próximo 17 septiembre se dará la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Súper Medianos. Por otro lado, a casi un mes para la pelea, el kazajo habló del combate que tendrá contra el tapatío y mencionó que lograr una victoria será el punto máximo de su carrera.

Los 24 rounds que realizaron ambos hace cinco años dejaron más dudas que certezas ya que fue una pelea muy pareja donde la moneda podía haber caído para cualquier lado. Sin embargo, con el correr de los años la polémica siguió en torno a si Triple G debió haberse llevado aquel segundo combate que lo vio ganar al nacido en Guadalajara.

Cinco años después se volverán a ver a las caras y antes de que se dé la pelea, Gennady Golovkin de lo que podría encontrarse el próximo 17 de septiembre. “Ha pasado mucho tiempo, y ahora somos peleadores diferentes. Es el enfoque correcto para seguir adelante. No debo mirar hacia atrás, para las dos peleas anteriores. Tengo que entrenar con la idea de que esta es una pelea separada de las dos anteriores, y pesa aún más”, expresó el kazajo a Las Vegas Review Journal.

Y agregó: “Estoy seguro de que no será una pelea fácil. Mi oponente es un campeón mundial, tiene cuatro cinturones y podría decirse que es el mejor peleador de la categoría. Salto a ese peso por primera vez, y pelearé contra el mejor de todos. Es probable que me sienta fresco”. Por último, Triple G habló de la importancia para él de salir con la mano en alto cuando se enfrenten.

“Sería la mayor victoria en mi carrera, lo mejor que me ha pasado. Estaré listo desde lo físico. Me sentiré más cómodo en esa categoría. Por otro lado, debo decir que me siento muy bien y estoy extremadamente cómodo en mi clase, con el límite establecido en las 160 libras”, finalizó Gennady Golovkin.