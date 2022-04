El mundo del boxeo se encuentra muy expectante a lo que sucederá en los próximos meses debido a que una victoria de Gennady Golovkin y Canelo Álvarez depositará a los fanáticos en la trilogía más esperada de los últimos años. Por otra parte, mientras esto sucede, el kazajo apareció en público para mencionar que no necesita vencer al tapatío para hacer más grande su carrera.

Sin duda es fuerte la tensión que se vivirá en algunas semanas debido a que, a sus 39 años, el campeón del mundo de los medianos tendrá su prueba más complicada cuando enfrente a Ryota Murata en Japón. La complejidad de la pelea pasar porque Triple G chocará con un joven peleador que es mucho más grande que él y que va siempre al frente.

Por otro lado, en diálogos con DAZN, Gennady Golovkin no hay necesidad de que haya una gran victoria frente a Canelo. “No hay necesidad de que tenga una victoria en particular (contra Canelo Álvarez). Continúo mi carrera porque me siento genial. No me molestan los resultados en las dos primeras peleas”, comentó el kazajo.

Y agregó: “No experimento ninguna presión en absoluto. Miro hacia adelante porque lo que pasó, pasó. Honestamente, no puedo ver las cosas de esa manera”. Por otro lado, comentó que abordará con un pensamiento diferente si da la pelea con el tapatío y solamente pensando en corregir los errores de la última pelea.

Gennady Golovkin tundió a Canelo Álvarez

Hace unas semanas, el kazajo tundió al mexicano luego de decir que estafa a la gente por creerse ganador en la revancha. “Ver que la gente pudo salirse con la suya, con ese fraude de resultado, hace que uno empiece a preguntarse qué está pasando en verdad. Comienzas a ver el boxeo no solo como un deporte, sino como un negocio. Esto definitivamente cambió mi perspectiva como peleador”, comentó Gennady Golovkin.