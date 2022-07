Gennady Golovkin y Canelo Álvarez tienen una gran disputa entre sí, producto de dos reñidos combates en los que brindaron un gran espectáculo a los aficionados. El primero resultó en empate, aunque muchas personalidades destacadas señalaron que el kazajo mereció mejor suerte. El segundo, fue triunfo para el boxeador mexicano. La revancha llega años después, con Canelo como el favorito al triunfo.

Tras la presentación oficial de la pelea, la tensión entre ambos peleadores quedó reflejada en las palabras de Canelo Álvarez, quien le recordó a Golovkin las constantes provocaciones en los últimos años. "Pretende ser bueno cuando en realidad no lo es. Esto es personal para mí, por todo lo que él ha hablado y ya no puedo esperar que llegue el día", apuntó el mexicano.

Al respecto, Gennady Golovkin prefirió no entrar en el juego de declaraciones con Canelo Álvarez: "Cuando ves a alguien comportarse de esa forma, es decepcionante. Yo jamás reaccionaría de esa manera. Tal vez es por cómo encaro las peleas o por mi personalidad, pero no lo haría", expresó en diálogo con talkSport.

El boxeador kazajo, de 39 años, se jactó por no haberse sumado a la polémica verbal con Canelo: "No fue difícil para mí comportarme así, porque ese es quien soy normalmente. Yo simplemente no tomé la carnada que me lanzó. Siempre tengo confianza en mi manera de encarar las peleas", explicó Gennady Golovkin.

Espera una gran pelea

Respecto al combate que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre, Gennady Golovkin considera que será un buen espectáculo: “Los dos tenemos mucha habilidad y sabemos de boxeo. Estoy consciente que para ganar esta pelea debo seguir una estrategia adecuada. Esa será la llave para ganar. Estoy feliz de hacer esta pelea y no arrepentirme cuando esté retirado. Será emocionante y grandiosa, daremos una muestra de gran boxeo a los aficionados”, afirmó.