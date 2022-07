El próximo 17 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, se concretará por fin la trilogía que los fanáticos del boxeo están esperando desde hace años. Y aunque Canelo Álvarez parte como favorito, lo cierto es que viene de sufrir una dura derrota en decisión unánime ante Dmitry Bivol en el peso semipesado; mientras que Golovkin viene de imponerse con un gran nocaut a Ryota Murata para unificar títulos mundiales en el peso mediano.

El acuerdo para que ambos vuelvan a verse las caras se dio en las 168 libras, donde el tapatío es campeón mundial indiscutible y a dónde el kazajo subirá a pelear por primera vez. Allí se explica otro de los factores que hacen favorito al máximo exponente del boxeo mexicano en la actualidad.

Golovkin está tomando los recaudos necesarios y asegura estar haciendo el mejor campamento de entrenamiento de su carrera. No se confía de la última derrota del Canelo, sino que la considera un golpe de realidad que tal vez le hacía falta y que, si lo asmila bien, incluso podría fortalecerlo.

“Sé que mucha gente no me cree, pero no vi la pelea en vivo ni después. Vi los mejores momentos. No hubo sorpresas para mí. Bivol era Bivol. Canelo era Canelo. Fue un buen día para Bivol y no fue un buen día para Álvarez", comenzó diciendo sobre la última actuación de su próximo rival en diálogo con BoxingScene.

Y agregó: “Se aprende de las pérdidas. Estamos al nivel de que una pérdida solo puede hacerte más fuerte. Creo que es bueno para Canelo porque esa pérdida lo devolvió a la realidad. Sacará las conclusiones correctas de esa pelea para ser un mejor boxeador”.