Hace algunos días, Gennady Golovkin había recordado que hay situaciones oscuras que acompañarán siempre a un boxeador, haciendo referencia al dopaje positivo por clembuterol que arrojó Canelo Álvarez en 2018, previo a la revancha entre ambos, que según el propio peleador mexicano se debió a la ingesta de carne contaminada.

Intentando explicar por qué el multicampeón tapatío ha adoptado una postura tan provocadora en la previa de la trilogía entre ambos, que finalmente tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, el kazajo volvió a burlarse de aquella situación en una entrevista que concedió en exclusiva a BoxingScene.

"Ni siquiera sé cómo explicar su comportamiento.Tal vez sean solo los efectos secundarios de ciertas sustancias en el cuerpo. Pero lo trato como un evento deportivo, nada personal. Pero las palabras que elige decir son inexplicables. Es inexplicable", ironizó el campeón mundial de peso mediano.

Habiendo superado la barrera de los 40 años, Gennady Golovkin no quiere pensar en el retiro hasta que su cuerpo se lo demande y aseguró que de ninguna manera una derrota ante el tapatío lo llevaría a plantearse esa posibiidad. Por el contrario, dijo estar preparándose como nunca antes para ser él quien se lleve la victoria.

"No creo que necesite demostrarle a alguien o demostrarle nada a nadie. Creo que necesito ser yo mismo y hacer mi trabajo y no siento la necesidad de demostrarle nada a nadie. Él se convirtió en un luchador más activo que yo porque se convirtió en el centro de atención de su promotor, quien pudo traerlo de regreso y reorganizar su mazo de cartas. No me afectará mucho", manifestó.