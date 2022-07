Canelo Álvarez y Gennady Golovkin mantienen una intensa rivalidad desde que se enfrentaron en dos ocasiones, y regalaron grandes espectáculos para la afición. El primer duelo terminó en empate, y el segundo, en favor del boxeador tapatío, que esta vez buscará recuperarse de su derrota ante Dmitry Bivol.

Ambos boxeadores volvieron a estar cara a cara para la presentación oficial de la pelea, y a partir de allí, el ida y vuelta mediático se ha intensificado. Ahora, en diálogo con el canal de Youtube, ESNEWS, Golovkin buscó en un principio mostrarse indiferente: "No estoy pensando mucho en esto. Sólo hablé de su reacción y su comportamiento".

Sin embargo, Golovkin no aguantó y volvió a dejarle un mensaje a Canelo Álvarez: "Al final del día son solo palabras. Es como si fueran caminando unos camellos por el desierto y hay un perro ladrándoles", expresó el kazajo, quien no llega como favorito, producto en gran parte a su edad de 40 años.

Incluso, el kazajo habló de su preparación y le dejó una chicana al boxeador mexicano: "No es diferente a mis otras peleas, pero no lo podemos ver como un peleador ordinario. Estoy muy bien preparado para esta pelea. Daré lo mejor de mí y veremos que tal marcha. Sé que Canelo perdió su última pelea y con eso tiene más derrotas que yo. No hay más que decir", soltó Golovkin.

A Golovkin no le importa lo que piense Canelo

Asimismo, Golovkin insistió en que no le importa lo que piense su rival: "Yo lo vi a los ojos en el careo. No hay nada que decir. Si piensa que hablé mal de él, no es mi problema. Que crea lo que quiera. Si cualquiera de los dos quisiera decir algo, lo habríamos hecho ya", insistió Golovkin, intentando quitarle seriedad a la cuestión, meses antes de lo que será su tercer combate ante Canelo Álvarez.