Saúl Álvarez se encuentra en plena preparación para su próxima pelea en Las Vegas ante Dmitry Bivol, por el Título Mundial Medio Pesado AMB. Por otra parte, hace unos instantes los retractores del mexicano vuelven a sonreír porque Gennady Golovkin ya llegó a Japón y, derrotar a Ryota Murata, está más cerca de realizar la trilogía con el mexicano.

El trato entre Matchroom Boxing y el pupilo de Eddy Reynoso indica en mayo una pelea contra el ruso, mientras que septiembre realizar una mega pelea ante el kazajo. Sin embargo, para que se de esto, ambos deben salir con la mano en alto en sus peleas para que se pueda llevar adelante el tercer combate en septiembre de este año.

Por otro lado, hace unos instantes Gennady Golovkin comenzó a ilusionar a los fanáticos del boxeo, pero en particular a los retractores del mexicano. Esto se debe a que el Campeón del Mundo Mediano de la FIB arribó a Japón y lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja. “Konnichiwa”, publicó en Twitter uno de los reyes de las 160 libras.

Cabe recordar que la unificación por los Títulos Mundiales AMB y FIB de los Medianos se iba desarrollar en diciembre, pero por las nuevas restricciones del gobierno de Japón, ante la nueva variante del COVID-19, no dejaban ingresar extranjero a su país.

Gennady Golovkin habló de Canelo Álvarez

En las últimas horas, Gennady Golovkin mantuvo diálogos con DAZN a quienes les explicó que no debe ganarle a Canelo Álvarez de manera espectacular para hacer más grande su legado. “No hay necesidad de que tenga una victoria en particular (contra Canelo Álvarez). Continúo mi carrera porque me siento genial. No me molestan los resultados en las dos primeras peleas”, comentó el kazajo.