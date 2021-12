Gervonta Davis viene de lograr una nueva victoria en el 2021 tras vencer por puntos a Isaac Cruz por el Título Mundial AMB Ligero. Por otra parte, tras su victoria, el estadounidense se refirió a Ryan Garcia, a quien lo identificó como un peleador de las redes sociales, que solo habla y que no tiene pensado enfrentarlo en el futuro.

Previo a que se convirtiera Campeón del Mundo CMB Interino Ligero, el peleador de Eddy Reynoso no paró de llamar desde todos los medios a The Tank. Tras todos sus dichos, el peleador de Mayweather comenzó a decir que falta tiempo para ese combate, pero con el correr de los meses, y tras su consagración ante Luke Campbell, comenzaron negociaciones que no llegaron a ningún lugar.

Por otro lado, tras la última presentación, Ryan Garcia volvió a lanzar diferentes tiros contra Gervonta Davis, al decir que Luke Campbell ha sido mucho mejor adversario de todos los que tuvo el campeón de la AMB. Ante estas declaraciones, el estadounidense habló post victoria ante Isaac Cruz y descartó pelear con él.

“Él es un peleador de Instagram. No nos preocupa nada sobre él. (Él es un) youtuber, sí. Él es un hermosa chica. Eso es lo que él es. Él solo habla”, comentó el peleador de Floyd Mayweather Promotion. Por su parte, el CEO de la promotora de Money comentó que se sentaron a negociar, pero que el californiano veía más rentable el choque con Manny Pacquiao.

Cabe recordar que, en las últimas horas, Gervonta Davis le informó a la Asociación Mundial del Boxeo que abandonaba su Título Mundial AMB Súper Ligero. De esta manera, The Tank confirma que se queda en las 135 libras.