Gilberto Ramírez está ansioso por tener finalmente la oportunidad de pelear por un título mundial en el peso semipesado, que le permita empezar a demostrar que, como dice, no hay mejor peleador que él en la división. Sabe que la decisión, en definitiva, no pasa por él sino por los campeones, Dmitry Bivol, de la AMB, y Artur Beterbiev, que tras noquear a Joe Smith sumó el cinturón de la OMB a los que ya tenía de la FIB y el CMB.

De entre los dos, hace tiempo que El Zurdo puso el objetivo en Bivol, quien viene de vencer a Canelo Álvarez en decisión unánime. Volvió a llamarlo después de despachar a Dominic Boesel con un nocaut en el cuarto asalto, el pasado 14 de mayo. Y poco más de un mes después, aseguró que llegó la hora de que el ruso haga a un lado las palabras y tome una decisión.

"Aprecio a la AMB y creo que seguirá el proceso correcto. Estoy confundido acerca de que Bivol me esquive. Me gané la posición de retador obligatorio de la AMB en el ring, no una, sino dos veces. Ha estado hablando de pelear conmigo durante los últimos dos años. Es la hora", señaló el excampeón mundial de peso súper mediano de la OMB.

Ramírez sabe que hay otras dos peleas que podrían frustrar sus planes. Una revancha entre Bivol y Canelo, así como un combate por el campeonato mundial indiscutible entre Bivol y Beterbiev. Sin embargo, cree que por su status de retador mandatorio debe ser el primero en enfrentarlo.

"Bivol no puede simplemente exigir lo que quiere a Top Rank (promotora de Beterbiev). Simplemente no funciona de esa manera. Canelo no se comprometió con la revancha, así que ahora tengo curiosidad por saber qué otras excusas podría poner para evitarme", manifestó El Zurdo.