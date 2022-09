La actuación de Gennady Golovkin en la trilogía ante Saúl El Canelo Álvarez que tuvo lugar el pasado sábado 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas estuvo muy por debajo de lo que se esperaba de él, especialmente cuando se había encargado de repetir durante toda la previa que la edad, sus ya 40 años, era solo un número para él.

Se creyó que el kazajo iba a salir a presional al mexicano en los primeros asaltos, precisamente porque tal vez el cansancio iba a jugarle una mala pasada en los asaltos finales, siendo esta la principal razón en la que se fundamentaba el favoritismo por Canelo. Por el contrario, Triple-G fue excesivamente pasivo en la primera mitad de la pelea y fue allí que el campeón mundial indiscutible en las 168 libras marcó las mayores diferencias.

La actuación de Golovkin en la trilogía le valió muchas críticas, incluso las recomendaciones de otros peleadores de élite de que opte por el retiro. A la lista de decepcionados con su performance se sumó ahora Gilberto Ramírez, quien el próximo 5 de noviembre estará enfrentando a Dmitry Bivol por el título mundial de peso semipesado de la AMB.

"Creo que Canelo lo hizo bien. Hizo todo lo que pudo en el ring, pero no creo que GGG merezca volver a pelear con Canelo porque no hizo lo suficiente. Fue un poco triste para todos los fanáticos porque esperaban una pelea como sus dos primeras peleas. Esperaban algo así pero Golovkin no hizo nada”, señaló en diálogo con FightHype.

Y agregó: "Repito que para mí Canelo lo hizo bien. Lo estuvo presionando todo el tiempo y trató de ganar cada una de las rondas. Pero eso es todo. Triple-G no hizo lo suficiente. Simplemente estuvo tratando de sobrevivir durante toda la pelea".