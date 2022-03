Si todo sale según lo planeado, en septiembre podría tener lugar por fin la trilogía de combates entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, con historial favorable para el mexicano producto de un empate y una ajustadísima victoria en las tarjetas en las dos ocasiones en que ya se encontraron cara a cara sobre el cuadrilátero.

Previamente, Golovkin deberá salir con los brazos en alto del combate de unificación de títulos mundiales en las 160 libras ante Ryota Murata; y aunque no sea excluyente Canelo espera llegar con una victoria ante Dmitry Bivol en el combate que los enfrentará el 7 de mayo con el título mundial de peso semipesado de la AMB que pertenece al ruso en juego.

Consultado sobre la posibilidad de enfrentar por tercera vez a Gennady Golovkin, Álvarez había dicho que si ese combate finalmente sucede se lo tomaría de manera personal, en declaraciones similares a las que había realizado previo a su pelea ante Caleb Plant, después de la cual se coronaría como campeón mundial indiscutible de peso súper mediano.

Atento a esas declaraciones, el kazajo no dudó en encender el lanzallamas para recordarle al tapatío que se pasó varios años esquivándolo. "No hay mala sangre de mi parte, pero al ver cómo lo enfoca él, diciendo que es personal... ¿Dónde ha estado después de nuestra segunda pelea? Dejó pasar demasiado tiempo. ¿Por qué acumuló tanta mala sangre? Es poco profesional, demasiado bajo que un peleador lo enfoque de esa manera", dijo en diálogo con The Sun.

Hay Golovkin para rato

Pese a que no son pocos los analistas y fanáticos que consideran que a la carrera de Gennady Golovkin ya le ha pasado su PrimeTime; lo cierto es que el kazajo continúa siendo campeón mundial y teniendo por delante desafíos que son la envidia de cualquier boxeador de élite, como la unificación ante Murata y la posible trilogía con Canelo.

"Estoy emocionado de tener la fuerza suficiente para seguir demostrando boxeo de calidad a mis fanáticos. Así que me seguirás viendo en el ring", le dijo a The Sun el campeón mundial de peso mediano de la FIB, que el próximo 9 de abril estará haciendo su regreso a los cuadriláteros.