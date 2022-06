La trilogía entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se ha hecho esperar durante cuatro años y la deuda finalmente quedará saldada el próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, cuando el tapatío reciba en la división de peso súper mediano al kazajo, exponiendo su campeonato mundial indiscutible.

Después del primer cara a cara entre ambos tras la confirmación de la pelea, Canelo aseguró ser mucho mejor boxeador del que era cuando lo derrotó en fallo dividido, muy discutido por los fanáticos, en septiembre de 2018. “Creo que se sorprenderá de lo mucho que he mejorado. Mi resistencia, mi fuerza. Eso definitivamente lo sorprenderá", manifestó.

Golovkin no tardó en hacerse eco de esas palabras y puso en duda los dichos de su próximo rival. Además, recordó que el tapatío cometió un error que no se olvida previo a aquel enfrentamiento, haciendo referencia a la carne contaminada que luego arrojaría resultados positivos a un test de dopaje.

“Hizo algo mal. No será completamente olvidado. No sales limpio después de hacer algo mal. Se quedará contigo", comenzó diciendo en diálogo con BoxingScene. Y agregó: "Lo que tenemos aquí es estrictamente un negocio. Después de dos peleas con él, es solo otra pelea. No quiero que tengas la impresión de que todavía estoy en el boxeo por Álvarez. Todavía estoy luchando. Todavía estoy en el deporte. Él no es la razón".