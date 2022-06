Después de una larguísima espera, también de algunas idas y vueltas que llegaron a ponerla en riesgo cuando parecía un hecho, habrá trilogía entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, programada para el próximo 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde el mexicano expondrá su campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano.

Así, el tapatío cumple con una cuenta pendiente no para él, quien más de una vez dijo haber demostrado en las dos peleas anteriores que es superior a Triple G, pero sí para los muchos fanáticos que se lo demandaban. ¿Pero qué sucede si esta vez el ganador termina siendo el kazajo?

El propio Gennady Golovkin fue consultado a si cree que podría haber una cuarta pelea si sale victorioso de Las Vegas, pues el historial quedaría igualado en una victoria por lado y un empate. "Probablemente no porque sería demasiado caro. ¿Quién lo haría? ¿DAZN? ¿ESPN? ¿Showtime?", manifestó a BoxingScene.

El kazajo reconoció que hacía tiempo había dejado de persegur la oportunidad de enfrentar por tercera vez al tapatío, aunque también reconoció no haber dudado un segundo cuando esa oportunidad se presentó. "No estaba seguro si alguna vez sucedería. No estaba tratando de tomar la pelea en algún momento y la estaba posponiendo. Pero había esperanza. Por otro lado, creo que es razonable que él esté de acuerdo con esta pelea ahora", remarcó.