El estadounidense Jermell Charlo derrotó al argentino Brian Castaño por KO10 para consagrarse Campeón del Mundo AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Súper Welter.

En los Estado Unidos, el poder de Jermell Charlo se hizo sentir nuevamente para derrotar al Brian Castaño por KO en la décima vuelta. El argentino se la jugó cuando la pelea estaba perdida y se encontró con la potencia del nuevo Campeón del Mundo Unificado Súper Welter.

La primera pelea tuvo rounds muy parejos donde el poder del estadounidense se había notado, mientras que el argentino mostró mayor cantidad de golpes y más línea. Por otro lado, en la noche de hoy vio un gran estudio en ambas esquinas donde los salieron con otro plan de pelea para salir con la mano en alto.

En la primera vuelta ya se pudo observar esto debido a que Brian Castaño cambio la forma de su guardia ya que no era frontal como siempre, mientras que Charlo mantuvo potencia, pero su en momento lanzar para no quedar expuesto. Por otro lado, desde la segunda vuelta comenzó la eficacia por parte de un local que conectaba más golpes de poder ante un argentino que duplicaba los golpes, pero no pesaba su pegada, por lo que se llevó el 2º, 3º, 4º y 5º.

Por otro lado, en el sexto apreció la velocidad y explosión del sudamericano para imponer mayor presión sobre el estadounidense. Sin embargo, esa energía con la que se caracteriza el bonaerense volvió a desaparecer en el séptimo y el octavo debido a que lanzó poco ante un adversario que lanzó mismo, pero conectó.

En los rounds de campeonatos apreció la victoria de Jermell Charlo ya que en el décimo lo conectó con un cortito para tirarlo por primera vez y segundo después volvió a llevar a la lona para quedarse con la victoria. De esta manera, el nacido en Luisiana se consagró Campeón del Mundo Súper Welter AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring.