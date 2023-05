El próximo sábado, Saúl Álvarez vuelve al ring para defender por primera vez en el 2023 de los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Por otra parte, John Ryder arribó esta tarde a Guadalajara para alistarse a la pelea contra el tapatío y le dejó un fuerte recado a todo México previo al combate.

Sin duda el regreso del peleador de Eddy Reynoso solo significará volver al ruedo ya que en noviembre de 2022 se operó su muñeca, la cual estuvo lesionada desde noviembre de 2021 post pelea con Caleb Plant.

Por otro lado, frente a John Ryder no solo vuelve para tener minutos de acción, sino que además cumple con la pelea mandataria que le impone la Organización Mundial del Boxeo. Debido a esto, el peleador británico ya arribó a Guadalajara y le dejó un fuerte mensaje a todo México previo a combatir con Canelo Álvarez.

“Es una gran oportunidad que no me regalaron. He trabajado duro en esto por años. He sufrido las altas, las bajas hasta el fondo del barril, realmente. No estoy aquí de vacaciones y no traería al equipo conmigo, si no creyera que puedo ganar. No voy a dejar ninguna piedra sin voltear, he puesto todo en este campamento, y realmente creo que puedo salir victorioso", comentó el peleador de europeo, según Izquierdazo, dejando claro que no viene solamente por la gran paga.

Por otro lado, el peleador que promociona Eddie Hearn habló de su combate ante Callum Smith, peleador en común que tiene con Canelo Álvarez. “Obviamente, la decisión fue contra nosotros (en la pelea contra Smith) en 2018, y luego llegó el Covid, que lo arruinó todo. Creo realmente que el tiempo lo es todo en el deporte. No espera a nadie, y el tiempo es el correcto para mí en este momento”, recordó John Ryder.