Estar en el establo de Eddy Reynoso y entrenar junto a Canelo Álvarez demanda un gran grado de responsabilidad y disciplina porque significa ser visto como un futuro campeón del mundo. En el medio de estrellas se encuentra Joselito Velázquez, Campeón de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, considerado una promesa del boxeo nacional.

El nacido un Oaxaca mantuvo un dialogo exclusivo con Bolavip en la que contó cómo es entrenar dentro de uno de los gimnasios más importantes del mundo. Además, explicó que tiene su lado positivo ya que logras una gran proyección, pero también el negativo debido a que la mirada crítica cuando las cosas suceden mal, como un resultado o un caso similar al de Óscar Valdez, se masifica rápidamente.

“Te soy sincero, solo he estado en este campeonato con Saúl y no sé si siempre es así. Es como si fuera una persona que iba pelear una pelea más y obviamente no era una pelea más. Era una pelea por unificación. Decía muy, relajado, ‘me lo voy a chingar en el octavo. Y voy a hacer esto’. Y muy tranquilo lo decía”, contó asombrado Joselito Velázquez sobre la previa al choque entre Canelo Álvarez y Caleb Plant.

Eddy Reynoso contagia a Joselito Velázquez para lograr más títulos

Sin duda cualquier boxeador estaría asombrado con trabajar con Canelo Álvarez y Eddy Reynoso debido a que es la dupla más exitosa de los últimos diez años. Sin embargo, El Huracán, como apodan a Velázquez, lo que le llamó la atención fue el hambre que tiene el técnico de Jalisco por ir por nuevos logros tras ganar todo.

“El hambre que tiene. Lo haga ganado todo con Saúl y aún sigue queriendo más. Es una persona que es bastante ambiciosa y so te contagia para seguir. Hemos ganado tanto deportivamente y económicamente en cuanto a todo y si hay que ir ganar algo más, vamos. Hay hambre. Esa de las cosas que más me sorprende”, contó Joselito Velázquez sobre la mentalidad ganadora que tiene el entrenador de Saúl Álvarez.

Velázquez contó que para Canelo Álvarez, Caleb Plant era un rival más

El pasado seis de noviembre, Joselito Velázquez se presentó en la cartelera de Canelo Álvarez vs. Caleb Plant, donde derrotó a Gilberto Mendoza por puntos. El Huracán tuvo la oportunidad de compartir campamento con el tapatío y no entiende cómo se manejó Saúl en la previa al combate más importante de su carrera.

“Te soy sincero, solo he estado en este campeonato con Saúl y no sé si siempre es así. Es como si fuera una persona que iba pelear una pelea más y obviamente no era una pelea más. Era una pelea por unificación. Decía muy, relajado, ‘me lo voy a chingar en el octavo. Y voy a hacer esto’. Y muy tranquilo lo decía. Es la mente que lo hace este tipo de boxeador. Y al final si se lo dice a su cerebro lo va creando y lo va creyendo. Fue una de las cosas que me llamó la atención diciendo siempre ‘soy el mejor’. Además, el disfrutaba el momento, el sparring. Eso fue muy curioso”, comentó el de Oaxaca.

Por otro lado, el Huracán comentó que, en el gimnasio, Saúl Álvarez no solo entrena, sino que además se toma un momento para aconsejar a sus compañeros. “En particular (me ayudó) en cuanto el jab. Estuve haciendo sparring con boxeadores más largos y más rápido con la mano adelante y me costaba como bloquear el jab y me daba muchos consejos sobre eso, sobre como bloquearlo. Ese tipo de cosas que son reales y te van saliendo. Es un boxeador con mucha experiencia”, explicó Joselito. Y agregó: “Andy Ruiz me decía ‘Este wey me dijo esto, las empecé a hacer y me salieron. Está cabrón’ jaja”.

La mirada de Joselito Velázquez al caso de Óscar Valdez

En agosto de 2021, el doping de positivo de Óscar Valdez cayó como un balde agua fría sobre el peleador de Nogales que terminó salpicando a todo el equipo de Eddy Reynoso. Allí, mientras se encontraba Joselito Velázquez quien se dio cuenta que estar en este tipo de exposición le sirve mucho, pero que una noticia así o un mal resultado tiene un resultado muy adverso como el que vivió el Campeón del Mundo Súper Pluma CMB.

“Es un tema bien curioso porque lo pude ver desde adentro e hice un paso atrás para ver el tema desde afuera y la verdad es un tema muy complicado desde los dos lados. A Oscar lo conozco de desde 2008 y ha sido mi ejemplo desde que comencé a boxear, es un boxeador disciplinado, que ha dado resultados en el amateurismo como en el profesionalismo. Es un boxeador limpio. De hecho, él tenía problemas para consumir este tipo de cosas (aminoácidos) que te ayudara al desgaste del cuerpo. Cuando sale este tema se me hizo muy curioso porque Óscar no es así. Él estuvo bastante dañado, en cuanto a lo emocional, porque veía sus fotografías y como la gente en un momento te puede hacer pedazos”, explicó Joselito.

Y agregó: “Como lo positivo (en el equipo) esta proyección que tienes, la misma proyección para lo malo si algo sale mal, mayor gente va a verlo. Trataba de entender también a la gente como por ejemplo de algún boxeador que yo no conozca, salga con esta noticia, con esta sustancia y obviamente me costaría creer. Pero al final de todo que la gente va saber la clase de boxeador es, la persona que es y es un poco natural que la gente piense esto y van a poder hacer sus especulaciones. La gente que lo conocemos a Óscar sabemos la clase de persona que es, pero en el momento fue muy complicado. Subí una foto nada que ver y la gente me comentaba que decía ‘el equipo de las drogas’”.

Joselito Velázquez dijo que Canelo va a superar a Julio César Chávez

Al igual que mucho, Joselito Velázquez tiene como referente a Julio César Chávez debido a que según él ha sido el peleador más completo de México. Sin embargo, no dudó en decir que Canelo Álvarez va a superar al César del Boxeo en un futuro.

“Ha sido el peleador más completo que ha dado México. Las cualidades que tenía Julio César Chávez son muy difíciles de encontrar en otro boxeador. En el futuro si, esta joven le queda todavía bastante años de carrera y todavía está en los años más fuerte de su carrera. Es cuestión de él de estar generando retos como ahora de subir a las 200 libras. Tiene el hambre, las ganas y ha encontrado esa llave que es la disciplina”, comentó el Huracán.

Velázquez dijo cuáles son sus metas en el 2022 y dónde se ve en cinco años

Con un récord de 14 victorias, nueve por la vía rápida, y un empate, El Huracán de Oaxaca espera que la oportunidad mundialista llegue pronto, por lo que espera que este año se muy ajetreado. “En lo personal estar lo más cerca posible (de una pelea titular). Y sino, estar esperando a principio de 2023. Pero no menos de cuatro peleas en el año y buscar nombres que me compliquen, que me hagan trabajar más y que me desempeñe un poco más”, comentó Joselito sobre sus metas en el 2022.

Por otra parte, Velázquez tiene claro lo que quiere ya que lanzó una rápida respuesta cuando fue consultado sobre dónde y cómo se ve dentro de cinco años. “En cinco años me veo siendo campeón del mundo, no sé en qué división. Me veo trabajando con Eddy Reynoso y con el quipo. Disfrutando de una familia y de una profesión porque estoy cursando la Maestría en Metodología del Deporte y Alto Rendimiento. Entonces, en cinco años me veo como campeón del mundo, con una familia y ejerciendo como profesional”, finalizó Joselito Velázquez.