Uno de los grandes campanazos del 2021 se dio en Inglaterra cuando Mauricio Lara sorprendía a Eddie Hearn luego de derrotar por la vía rápida a a Josh Warrington. Por otra parte, luego que se supiera que el británico regresa ante el español Kiko Martínez, el mexicano le dejó un mensaje al europeo al decir que lo quiere destrozar.

“Soy mejor que Warrington y se lo volveré a enseñar que soy mejor que él y, como dice Eddie Hearn, no estamos al mismo nivel”, había expresado el mexicano la semana previa a la revancha. Sin embargo, ya en el ring un corte muy grande en la cabeza del peleador azteca llevó a que el combate quede en sin decisión.

Sin embargo, el regreso de Warrington será ante Kiko Martínez por el Título Mundial de la FIB por lo que Matchroom Boxing y Eddie Hearn descartaron al mexicano. A pesar de esto, el Bronco Lara le dejó un mensaje al peleador de Gran Bretaña.

“No importa si es con título o sin título. para mí con él es personal. Y quiero reventarlo, créanme”, comentó Lara en diálogos con Izquierdazo. Y agregó: “Claro que sí hay odio deportivo, odio personal. Lo que hizo no tiene factura, me dieron 11 puntadas. Me quiso dañar, más que deportivamente, me dañó físicamente”.

Por último, Mauricio Lara comentó quiere llevar adelante la trilogía con el británico y espera que el combate sea por el Título Mundial FIB. “Quiero la tercera con Warrington, es lo que estamos platicando con mi representante Alejandro Brito. Espero y gane el título del mundo él, porque quiero esa pelea”, finalizó el Bronco.