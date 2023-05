Julio César Chávez Jr acaba de salir de rehabilitación y se espera que en el 2022 regrese nuevamente al ring cuando su padre realice la última presentación en una exhibición ante el Terrible Morales. Por otra parte, al igual que en otras oportunidades, el excampeón del mundo afirma que lo quieren obligar a estar nuevamente en un anexo.

Desde la derrota ante Sergio Maravilla Martínez, la carrera de Junior ha ido en picada debido a que perdido ante todo tipo de peleadores. Canelo Álvarez fue una verdadera paliza, mientras que contra Daniel Jacobs dominaba y una lesión lo dejó fuera de combate. Sin embargo, un peleador con su experiencia no debía caer ante Anderson Silva o Mario Cazares.

Por otra parte, en estos momentos Julio César Chávez Jr se prepara para volver a pelear en una cartera de su padre, quien realizará su última exhibición contra Erik Morales. Sin embargo, mientras en cara su campamento, el hijo de la Leyenda afirma que lo quieren volver a meter en una clínica de rehabilitación para quitarle su dinero.

“Lo que pasa es que me encontré un papel donde me quieren volver a meter al anexo, porque ya se acoplaron aquí en México, porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les conviene. A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando, como ya tengo millones y ellos con eso están conformes de repartírselo”,explicó en una publicación en Instagram.

Y agregó: “Me dijeron a mí unos licenciados que me quieren encerrar para sacarme el dinero. Porque acabo de salir en dos semanas, ¿Qué tan mal puedo estar en dos semanas? Estoy súper bien. Ya me empezaron a presionar, a decir cosas, porque saben que bajo esa presión empiezo a cagarla”.

Chávez Jr disparó contra su padre

Por último, Julio César Chávez Jr habló de su papá y lo culpó por dejarse manipular para que lleve adelante esto. “Yo no creo que mi papá sea el de la situación. Yo creo que a mi papá le calientan la cabeza sobre mí. Yo le comenté: 'yo soy una persona humilde, que me porto bien, pero no entiendo por qué te echan tanta tierra sobre mí'. (...) No hablo tanto de mi papá, pero también tiene la culpa porque se deja manipular", cerró el excampeón del mundo.