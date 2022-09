La semana que viene regresará al ring Canelo Álvarez ante Gennady Golovkin para cerrar la trilogía cuando choquen en Las Vegas por los Títulos mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Por otro lado, a siete días para el combate Julio César Chávez analizó el combate y advirtió al tapatío sobre el kazajo.

“Pienso que sí (será un buen combate). No se caen muy bien los dos, hay una rivalidad ahí que no se ha cerrado. Creo que es una pelea que va a ser buena en los primeros cinco rounds. Golovkin no ha peleado en las 168 libras, es un peso desconocido. Cómo no se va a sentir. Una cosa es entrenar y otra cosa es la pelea”, expresó el César del Boxeo a David Faitelson.

Por otro lado, el excampeón del mundo habló de la llegada a las 168 libras de Gennady Golovkin. “Depende del cuerpo. Por ejemplo, el Canelo tiene un cuerpo privilegiado. Golovkin no sé cómo le va a caer las ocho libras de más. Para el peso Welter nunca lo di, entonces no daba mi ancho”, expresó Julio César Chávez.

Por otra parte, el César comentó qué el gran obstáculo para el kazajo no es solo la edad sino que también el mexicano, quien llega motivado para cambiar tras su derrota con Dmitry Bivol. Sin embargo, dejó claro que a pesar de esto el peleador el kazajo sigue siendo peligroso.

“Es su edad y el Canelo. Viene de una derrota, va uno con más ganas. Golovkin va a ser peligroso mientras esté arriba del ring. Puede perder la piernas, pero nunca pierde la pegada”, expresó. Y agregó: “Espero un Cannelo adversario. que a ir al frente, al cuerpo. Golovkin va a ser peligroso en los primeros tres rounds, pero de allí para adelante se pincha”.