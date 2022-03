La situación que vive Julio César Chávez Jr no es para nada agradable debido a que se encuentra saliendo y entrando en centro de rehabilitación. Por otra parte, quien realizó habló de su estado fue el César del boxeo que realizó un desesperante relato al comentar que su hijo necesita ayuda y que él debió haber realizado algo más para no caiga con las adicciones.

En dialogo con Un Round Más, el excampeón del mundo comentó que el excampeón del mundo mediano del CMB tenía excelentes condiciones y que era una enorme peleador. “No es porque sea mi hijo, pero mi hijo Julio es un peleadorazo. Tiene muchas facultades”, comentó. De todas maneras, que no fue culpa de los entrenadores, sino que él falló y necesita ayuda.

“No son los entrenadores, es él. Mi hijo tiene un problema y hay que ayudarlo”, explicó Chávez. Y agregó: “Los que se equivocaron fueron ellos porque no tomaron las cosas con seriedad, como debe de ser”. Por otro lado, en las últimas horas, el exboxeador dio más detalles sobre la situación que vive Junior y dijo que debió hacer algo más, según lo informado por Diario Récord.

“Aunque lástima que no he podido ayudar a mi hijo todavía, pero en eso estoy. No hay que dejar que nuestros hijos empiecen con esos temas porque está cabrón detenerlo”, comentó la Leyenda del Boxeo. Además, dijo que él no se arrepiente que cometió porque Dios le dio una nueva oportunidad y esto le permite ayudar a más persona.

Chávez contó que no quería que sus hijos sean boxeadores

Por último, el excampeón del mundo contó que no quería que sus hijos practiquen boxeo, pero que no podía cortarles los sueños a ellos. “Yo no quería que mis hijos pelearan, pero cómo quitarle el sueño a un niño que toda su vida vio a su padre boxeando, ellos crecieron viendo eso y quieren ser como su padre. Al principio me opuse, pero cuando los hijos te lloran se te bajan los pantalones”, comentó Chávez.