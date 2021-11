El gran Julio César Chávez sin duda era invencible en el ring, pero cuando se trata de su familia se convierte en toda una fiera, y en particular cuando se refiere a cuidar a la niña de sus ojos, su hija Nicole, quien está celebrando su cumpleaños 23, y por ello la leyenda del boxeo decidió consentirla como cada año sin escatimar en gastos.

En esta ocasión la también actriz decidió que no iba a celebrar a lo grande, pero su padre le tenía una grata sorpresa para que sus 23 años no pasaran desapercibidos y siempre llenándola de detalles muy especiales junto a su mamá, Myriam Escobar, con quien también es muy cercana, pero sin duda con quien tiene una relación óptima es con su famoso padre.

Chávez decidió hacerle una fiesta íntima a su joven hija tan sólo con su familia, pero el detalle que llenó de alegría a la actriz de “¿Qué le pasa a mi familia?”, fue un arreglo de flores, el cual el ex boxeador lo ha convertido en una tradición en cada cumpleaños de su pequeña, además de otros obsequios, Nicole confesó a TV Notas que este siempre es de sus preferidos.

Nicole también reveló el lado detallista que posee el también analista: “Sí, es un caballero. Yo tengo papitis, siempre me pongo de su lado, somos equipo hasta para molestar a mamá. Mi papá siempre está presente, me aconseja, me regaña; conmigo es diferente a como lo es con mis hermanos, yo soy su niña”.