Una vez más, las palabras que Tyson Fury había pronunciado con tono de sentencia no fueron tal cosa. Es que El Rey de los Gitanos ya había salido a decir que no habría combate con Anthony Joshua por no haber dado este una respuesta dentro de los plazos que él mismo le había puesto, pero su promotor Frank Warren lo convenció de dejarlo encargarse por una semana de las negociaciones para intentar llegar a buen puerto.

Con la posibilidad de que los dos más grandes boxeadores británicos de la actualidad se enfrenten otra vez sobre la mesa, el campeón mundial del CMB quiso de todos modos volver a intervenir y enviar un mensaje a AJ desde sus redes sociales, con solemnidades de carta pública, para seguir ejerciendo presión.

"Mi promotor Frank Warren me convenció de dejar que Queensberry siguiera negociando con su equipo esta semana, a pesar de que yo sabía que nunca iban a hacer esta pelea. Me acaban de decir que BT, DAZB, ESPN, todas las emisoras están contentas con los términos y están listas para apoyar esta pelea. A su lado se le ha otorgado un contrato que le permite ver cada contrato para negociar contratos con cualquier socio en el evento. Hemos acordado hacerlo como copromoción, todo en el bote, limpio, justo y transparente", comenzó diciendo Tyson Fury.

"Aposté con Frank que no importaba lo que te ofreciéramos, no tomarías esta pelea. Entonces, depende de ti, o gano mi apuesta y le muestras al público lo cobarde que eres o consigues que tus abogados y tu equipo se comuniquen por teléfono hoy con mi lado, quienes están disponibles como lo han estado todo el tiempo para obtener el contrato firmado. Tienes este contrato desde hace 2 semanas, mi equipo tiene todo listo con las emisoras, las entradas, el lugar, todo está listo para comenzar", continuó.

Y concluyó: "Alguien me envió un video de su hombre Eddie (Hearn), hablando de la pelea de Wilder con usted hace un tiempo y él dice que si quiere que se haga una pelea, usted, su equipo y sus abogados se mueven rápidamente para que suceda. Has tenido 14 días, saca el dedo y haz que esta pelea suceda para el público del boxeo británico. No sea cobarde, instruye a su equipo para cerrar este trato".