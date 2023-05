El momento que vive Julio César Chávez y su familia es de un tanto agridulce debido a que a la Leyenda del boxeo mexicano está cerca de llevar adelante su última exhibición, mientras que Junior debe lidiar con sus adicciones. Sin embargo, en las últimas horas, el excampeón del mundo de los medianos realizó una desgarradora confesión sobre su el momento que vive hoy, lo que preocupa a todos sus fanáticos.

Sin duda, la carrera del hijo del excampeón del mundo era prometedora porque tenía gran parte del camino allanado, ya que no era un peleador más para la historia del pugilismo. Es más, David Faitelson ha contado que el debut de Chávez Jr fue colocado como la pelea estelar de la cartelera cuando iniciaba su camino en el boxeo rentado.

Por otro lado, su carrera se vino abajo desde que perdió ante Sergio Maravilla Martínez, pelea en la que dio positivo en marihuana. A su vez, a lo largo de diferentes combates se negó a llevar las pruebas de antidopings como sucedió previo al choque contra Daniel Jacobs, por lo que se tuvo que cambiar la sede del enfrentamiento.

Sin embargo, en el 2022 fue internado, salió a finales de año y ayer martes nueve de mayo realizó una dura confesión sobre el momento que vive con su recuperación. “Yo entré al anexo y pensé que todo iba a cambiar, que todo iba a estar bien, ellos me dijeron eso, pero cuando salí me di cuenta de que no, sigo pasando lo mismo”, comentó en redes sociales el excampeón del mundo.

Y agregó: “No he recaído todavía, pero sí he batallado mucho. Se me ha antojado recaer, porque uno va con la ilusión a un lugar para que cambien las cosas y te dicen que va a cambiar. Recuerdo antes de entrar, todo lo que decía que me hacía y me pasaba, y las mentiras que me echaban". Por último, el excampeón del mundo dio detalles de lo que vive cuando se encuentra limitado para llevar adelante ciertas tareas.

“Teniendo todo, ahora no tengo nada, imagínense, ahora no puedo ir ni a comprar unas papitas, se lo tengo que ir a pedir a mi mamá", explicó Julio César Chávez Jr. Y añadió: “Lo que tengo es mucha fe en Dios y sé que vendrán muchas cosas buenas para mí, no sé hasta dónde porque posiblemente ya estoy viejo, pero sí vendrán mejores cosas. Dios me ama, y sin él sería nada”.