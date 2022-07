El próximo 4 de septiembre, en la Crypto.com Arena de Los Angeles, Andy Ruiz estará haciendo su regreso a los cuadriláteros tras más de un año de inactividad y su rival, Luis Ortiz, sin dudas representará una prueba de alto riesgo si se tiene en cuenta la pobre imagen que dejó el Rocky Mexicano en su victoria por decisión unánime ante Chris Arreola.

A diferencia de lo que sucedió en su combate anterior, Ruiz se separó, asegura que solo de manera momentanea, de Eddy Reynoso, entendiendo que por la próximidad de la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin el entrenador no iba a poder dar prioridad a su preparación.

Sabiendo, también, que debe volverse mucho más activo de lo que ha sido en los últimos años, Andy también está pensando en concretar una súper pelea siempre que logre vencer al experimentado peleador cubano y su apuntado es el excampeón mundial del CMB Deontay Wilder.

“Tengo que volver y trabajar duro. El nombre está ahí, el talento está ahí, y todo lo que tengo que hacer es ser disciplinado y trabajar duro y tener todas las peleas correctas. No quería tomar peleas fáciles, así que esperé. Por eso estamos peleando contra Luis Ortiz porque es un tipo contundente. No lo estoy subestimando como mi última pelea. De hecho, estamos entrenando duro. Si gano, me gustaría pelear contra Wilder si sale de su retiro", señaló en diálogo con FightHype.

Y agregó: "Wilder logró mucho y fue un campeón durante muchos años. No puedo culparlo si quiere disfrutar de su vida sin lastimarse, sin recibir un puñetazo en la cara. Ya lo hizo. Todos trabajamos duro, así que no tenemos que trabajar duro en la vida. Él ya hizo todo el trabajo duro, pero yo también. Tengo suficiente dinero para no tener que trabajar más. Tenemos casas que estamos construyendo y gano dinero todos los meses".