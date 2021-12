Saúl Canelo Álvarez un 2021 a toda orquesta luego de haberse consagrado Campeón del Mundo Unificado de las 168 libras. A pesar de esto, el mexicano tuvo que salir a responderle nuevamente a los detractores debido a que le lanzan varios tiros por subir a las 200 libras y no querer enfrentar a David Benavidez en súper mediano. El tapatío fue lapidario.

No hay dudas, el nacido en Guadalajara es le mejor libra por libra de la actualidad luego de haberse convertido el campeón indiscutido. A pesar de esto, el peleador de Eddy Reynoso no termina de recibir el reconocimiento de una parte de los fanáticos del boxeo debido a que consideran que elige a sus rivales en el momento correcto para él.

A esta situación está acostumbrado Canelo Álvarez, quien ha hecho oído sordo ante cada crítica al punto de decir, previo a la derrota de Vasyl Lomachenko, que él es el mejor libra por libra de la actualidad a pesar de lo que digan los especialistas. Por otra parte, hoy goza de ese reconocimiento y en las últimas horas no dudó en salir a responderle a sus retractores.

“Mira, lo que yo veo y lo que sé es que derroté al peleador número de las 168 libras. Este fue Callum Smith. Luego, Billy Joe Saunders, el segundo. El siguiente fu el tercero (Plant). Entonces, derroté a los mejores de las 168 libras. Ellos fueron todos invictos. Derroté a los mejores de las 168 libras y ahora hay gente diciendo que yo necesito pelear esta pelea”, expresó el mexicano a Word Boxing News.

Y agregó: “Esto siempre sucede. Pero yo derroté al mejor campeón de las 168 libras. Después ellos dicen ‘Él le tiene miedo a él’ o ‘él está asustado de ese peleador’. Yo no estoy asustado de nada. No esquivo a nadie. Pero, ¿qué trae este tipo para mí? Nada. Nada. Mencióname un campeón con los que ellos (Benavídez y Charlo) pelearon anteriormente. ¿Cuántos? La que verdad que no me importa. Los Haters siempre serán haters”.