Saúl Álvarez es uno de los peleadores del momento pese a que haya caído contra Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otra parte, en las últimas horas, José Benavidez, padre de David, apareció nuevamente para pegarle al tapatío y marcar que lamentablemente la pelea entre ellos no se va a dar porque no quiere el nacido en Guadalajara.

Desde su consagración como campeón unificado de las 168 libras, al peleador de Eddy Reynoso le han llovido una gran cantidad de desafíos para el 2022. Finalmente, optó por subir a las 175 libras donde perdió por la vía rápida, pero a pesar de esto mantendrá la justa contra Gennady Golovkin para defender sus cinco cinturones.

Por otra parte, en las últimas horas, José Benavidez habló de Canelo Álvarez y volvió a pegarle al decir que no quiere enfrentar a su hijo. “No creo que se dé la pelea entre David y Canelo. Canelo no quiere pelear con David, porque mucha gente le está pidiendo a Canelo que pelee contra David. Y el Canelo se está enojando por eso, y evita a David. Al final del día sabe que David es más joven, más fuerte, más grande y solo está tratando de evitar cualquier cosa que tenga que ver con David en este momento”, expresó el padre del Bandera Roja a Fight Hype.

Y agregó: “No creo, porque Canelo es muy necio. No quiere pelear contra otro mexicano. No quiere darle a David toda esa fama, porque si David lo gana entonces se convertirá en el nuevo mexicano libra por libra”. Por último, marcó que el nacido en Guadalajara no quiere saber nada con Benavidez ya que sabe pasará a ser olvidado para siempre.

“(David) sería el nuevo monstruo mexicano. Perdió con Bivol y no pasó nada. Por eso él (Canelo) no quiere perder contra otro mexicano porque sabe que él será olvidado para siempre. Es por eso, pero creo que Canelo ha hecho mucho en la historia, ha hecho mucho por el boxeo. Incluso para nosotros (los Benavidez) hacer algo como lo que ha hecho Canelo sería muy difícil. Al final siento que si David le gana (a Canelo), se quedaría con toda su fama, toda su gloria, así que (Canelo) no quiere eso”, finalizó David Benavidez.