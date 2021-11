A un año y medio de haberse unido al Canelo Team, el boxeador mexicano Andy Ruiz, excampeón mundial de los pesos pesados, ha experimentado en los entrenamientos las exigencias de Saúl el Canelo Álvarez, considerado el mejor pugilista libra por libra de la actualidad, para sacar lo mejor de él y de todos los peleadores que trabajan con el grupo.

"Cuando estoy entrenando, él me grita y me dice: '¡vamos, tienes que entrenar más duro!, ¡tienes que hacer las cosas como yo!'. No puedo enojarme, no puedo decir nada porque él es el hombre del momento", compatió Andy el Detroyer Ruiz en declaraciones para el Last Stand Podcast.

El Detroyer consideró que "es una bendición" trabajar al lado del Canelo Álvarez, tanto para él como para todos los boxeadores integrados al equipo. "Él nos da a todos motivación, porque todos queremos ser como él, todos queremos ser el mejor libra por libra, pero no será si no ponemos todo ese arduo trabajo y dedicación, eso es exactamente lo que nos está mostrando. No sólo me lo está mostrando a mí, se lo está mostrando a otros campeones que están aquí".

Pronóstico de Canelo Álvarez vs Caleb Plant

Este sábado 6 de noviembre, Saúl el Canelo Álvarez peleará contra el inglés Caleb Plant en una pelea de unificación de títulos del peso súper mediano en Las Vegas. Andy Ruiz dio su pronóstico de ese combate. "Creo que va a ser una gran pelea. No podemos quitarle nada a Caleb Plant, pero siento que Canelo será el ganador".

En su más reciente pelea, Andy Ruiz venció por decisión unánime al estadounidense Chris Arreola. Para 2022, el Destroyer ya tiene una meta fija en la mente. "Creo que sería una pelea increíble contra Deontay Wilder. Ambos somos parte del mismo equipo y es sólo un negocio. No me importaría subirme al ring con él, estoy seguro de que podría vencerlo".