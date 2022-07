Canelo Álvarez viene de sufrir una durísima derrota en las 175 libras luego de perder por decisión unánime ante Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otra parte, en las últimas horas, Juan Manuel Márquez comentó que el tapatío no está entre los más grandes de la historia de México y puso como número uno a Julio César Chávez.

La historia del boxeo nacional ha nutrido de la mejor manera a nivel mundial con enormes peleadores que han brindado grandes peleas. Entre ellos se destaca el César del Boxeo y el peleador de Eddy Reynoso que marcaron un antes y un después para el pugilismo mexicano.

Sin embargo, para Juan Manuel Márquez, excampeón del mundo, no dudó en comentar que Canelo Álvarez no está entre los mejores de la historia de su país. “Difícil. La historia del boxeo de México es muy rica. Es difícil poner cinco. Rubén Olivares, Carlos Zárate, Lupe Pintor, Salvador Sánchez, por nombras algunos. Porque la historia del boxeo en México es muy rica. (Marco Antonio) Barrera, (Érik Terrible) Morales, Chávez. Yo me pongo al último", analizó Dinamita en el podcast ProBox.

Y agregó: “Julio César Chávez el número uno. También están Rubén Olivares, Ricardo López. Es que es difícil poner a los cinco, pero el uno es Julio César Chávez. La Chiquita González también”. Cabe recordar que no es la primera vez que el exboxeador comenta que el peleador tapatío no es uno de los grandes peleadores de la actualidad lo que lo llevó a recibir grandes críticas de Erik Morales.

Joel Díaz ayudó a Dmitry Bivol

En las últimas horas se supo que Joel Díaz ayudó a Dmitry Bivol al brindarle los boxeadores para sus sparrings. “Llegó un punto y le decíamos, ‘pégale a los sparrings que les estás pagando, estás pagando 500 dólares a un morro por día’. Él decía, ‘no me gusta ser así, no me gusta tomar ventaja, yo sé que los puedo lastimar, pero está bien’. Si soltaba, los lastimaba, pero luego se hacía para atrás”, le expresó a Un Round Más.