En Hollywood, se comenzó a vivir la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring, combate que se realizará el próximo 17 de septiembre. Por en la primera conferencia de prensa, hubo fuegos artificiales debido a que el tapatío salió atacarlo y a insultar a un kazajo que aún no entiende por qué el mexicano se toma tan personal la pelea.

El peleador de Eddy Reynoso viene de tener uno de los grandes tropiezos de su carrera luego de que haya perdido por puntos en decisión unánime frente a Dmitry Bivol el pasado siete de mayo en Las Vegas. Debido a esto, el peleador de Guadalajara quiere la revancha, pero antes cumplirá con un choque para dejar felices a los fanáticos y a su billetera.

Sin embargo, en el primer cara a cara, Canelo Álvarez no dudó en salir al cruce y ofender a un Gennady Golovkin que no entiende por qué se comporta así. “Somos dos personas diferentes. Él pretende ser una persona buena, pero no lo es. Es un estúpido. Él pretende ser una persona buena. Es lo que es. Él dice ‘Estoy buscando la felicidad, fama y más’, pero él no deja hablar un montón de mierda. Se un hombre di lo que quieres decir”, comenzó el tapatío. Y agregó: “Quiero terminar con su carrera y lo voy a hacer. Esa es el único camino con el que voy a terminar esta pelea”.

Por su parte, con la mirada muy seria y fría, el kazajo comentó que lo respeta mucho al mexicano y no entiende por qué toma tan personal la pelea. “Soy un gran fanático del boxeo y veo los números que ha hecho son tremendos. Lo respeto como peleador, esto no es personal. No entiendo por qué dice que es personal”, comentó el kazajo.

Por último, Canelo Álvarez no paró de tirar más tiros ya que recordó qué sucedió luego de la segunda pelea con Gennady Golovkin. “Pienso lo mismo (sobre el respeto que le tiene). Después de la segunda pelea nos saludamos, pero después de eso él empezó a hablar”, recordó Saúl Álvarez que salió a intimidar al kazajo.