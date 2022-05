El último fin de semana, David Benavidez subió al ring de Arizona para no dejar dudas de que él es segundo mejor peleador de la categoría liderada por Saúl Álvarez. Por otra parte, a pesar de haber derrotado a David Lemiux por la vía rápida, Eddie Hearn habló respecto para decir que le gustaba el choque contra el mexicano, pero lo tundió al decir que no lo había llamado mucho la atención.

Al igual que en otros momentos de la historia del boxeo, el Bandera Roja comienza a ser un peleador esquivado por los colegas que se encuentran dentro y fuera de su promotora. Lo que le está sucediendo al nacido Phoenix se traduce simplemente en mucho riesgo para tan poco dinero, a pesar de que sería un buen escalón para ir en busca del campeón unificado de las 168 libras.

Por otra parte, el último fin de semana David Benavidez cumplió y derrotó rápidamente a David Lamiux en el tercer round, pero esto no le llamó la atención a Eddie Hearn. “David Benavidez es un muy buen boxeador. Y número dos, David Lemieux está completamente hecho pedazos. Lo hemos visto (a Lemieux) en la lona en sus últimas dos peleas, contra jornaleros. Por eso, la pelea (de Benavidez y Lemieux) no me dijo nada en absoluto porque sé lo bueno que es David Benavidez”, expresó el reconocido CEO de Matchroom Boxing a DAZN Boxing Show.

Y agregó: “Eso siempre iba a pasar contra Lemieux, pero Benavidez es un muy buen boxeador”. De todas maneras, el empresario británico considera que el estadounidense es un buen rival para el mexicano, pero piensa que todavía le falta para que pueda llevarse adelante el combate.

“Esa sería una pelea realmente grande. Benavidez se muere por una pelea real. Quiere una pelea así. Así que hay que dársela. Es una estrella es un nombre importante”, comentó Hearn. Y añadió que “Cuando quieres pelear contra el Canelo, primero tienes que pelear contra alguien y tener una actuación en la que la gente obligue al Canelo a no tener otra opción que pelear contigo”.