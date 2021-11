Finalmente, Mike Tyson será uno de los grandes ausentes en el 2021 luego de que se haya caído toda posibilidad de realizar el combate con Lennox Lewis. Por otra parte, el 2022 sería el ansiado regreso de Iron Mike frente a Logan Paul quien parece estar seguro que el año que viene le ganará por la vía rápida.

El 2020 puso a los jóvenes fanáticos del boxeo con la boca abierta luego de que el excampeón del mundo retornara al mundo a un ring contra Roy Jones Jr. En aquella ocasión el exrey de los pesados mostró algo de lo que lo llevó a ser uno de los grandes boxeadores de los años noventa con su juego de cintura y gran poder nocaut.

Por otro lado, en los últimos meses se hizo más grandes la posibilidad de volver a ver a Mike Tyson en un cuadrilátero ante Lennox Lewis, pero todo indicaría que Logan Paul sería el elegido especialmente desde que el exboxeador dijo que estaba dispuesto a enfrentarlo. “Por ahora no hay nada. Quiero decir, hemos estado hablando de eso. Era algo que no estaba considerando, pero ahora lo hago solo para callar a la gente", comentó el youtuber a Seconds Out.

Por otra parte, el exretador de Floyd Mayweather volvió a expresar que desde que se plantea esta exhibición el podrá salir con la mano en alto y noquearlo. “Te lo digo, yo derrotaría a Mike Tyson. Les demuestro a todos que están equivocados y digo, 'sí, lo hice'. Y una leyenda a la que respeto y amo mucho está sentada en el suelo. A la mierda eso. Mike Tyson es demasiado mayor, ¿qué sucede? Entro allí y lo noqueo, ¿para qué? ¿Para qué?", explicó.

Cabe recordar que Mike Tyson dijo que estaba dispuesto a subir al ring frente a Paul si llevaba una bolsa de más de 100 millones de dólares. Cabe recordar que Money logró llevarse una paga de 10 millones de dólares por subir al ring y se quedó con el 50% de lo recaudado en la venta de pay-per-view.