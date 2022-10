David Benavídez salió a responder a Saúl El Canelo Álvarez luego que este señalara que no tenía interés en enfrentarlo porque nunca se había medido a un gran campeón.

Después que Canelo Álvarez venciera en decisión unánime a Gennady Golovkin en la trilogía de combates entre ambos que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, allanando así el camino hacia su esperada revancha ante Dmitry Bivol, fue consultado una vez más sobre la posibilidad de enfrentar a David Benavídez en el futuro.

Cabe recordar que el campeón mundial indiscutible de peso súper mediano había declarado en más de una ocasión que no tenía ningún interés en enfrentar a peleadores mexicanos, pues era él quien estaba representando a México en el boxeo. Sin embargo, se le planteó una excepción por no ser el Bandera Roja nacido en suelo mexicano.

Para poner un punto final al asunto, Canelo dijo que no le importaba si Benavídez representa o no al boxeo mexicano, pero que cree que no ha hecho méritos en su carrera para merecer enfrentarlo, especialmente porque pese a que fue dos veces campeón mundial en las 168 libras y a su invicto de 26 peleas, nunca antes en su carrera se ha medido a un gran campeón.

Esos dichos no cayeron nada bien al Bandera Roja, quien recordándolos en una entrevista concedida a BoxingScene se mostró molesto y volvió a lanzarle un desafío: "Todo lo que dice es pura basura. Hay clasificaciones en el CMB por una razón. He ganado dos eliminatorias de títulos consecutivas por una razón y gané el cinturón interino", comenzó diciendo.

Y disparó: "Hombre, esta es la pelea de la que todos están hablando. ¿A quién carajo le importa si luché o no contra un campeón mundial. Si soy tan fácil como dices y no tienes miedo de vencerme, entonces ven a vencerme".