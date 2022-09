En el día de hoy, Gran Bretaña entró en luto luego de que se haya dado la noticia de que la Reina Isabel II había fallecido a los 96 años de edad. Por otro lado, en el día de hoy Manny Pacquiao fue noticia no solo por su mensaje para la familia real, sino por el motivo por el que le puso el mismo nombre a su hija.

Sin duda, el Pacman no solo ha trascendido como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, sino que también por lo que ha realizado fuera del boxeo. No es para menos que en la actualidad sea Senador de Filipinas y que haya querido ser presidente de su país.

Por otro lado, en el día de hoy, Manny Pacquiao le envió las condolencias a la familia de la Reina Isabel II. “Mi más sentido pésame a Su Majestad la Reina Isabel II. El fallecimiento de Su Alteza Real el Príncipe Felipe deja una marca indeleble en los corazones de las personas que se sintieron conmovidas por su compasión y su dedicación al servicio”, expresó el filipino en Twitter.

Por otra parte, la leyenda del boxeo asiático no sólo fue noticia por su mensaje, sino que también porque se dio a conocer que le puso Reina Isabel a su hija para honrar a Isabel Segunda. “Mi hija fue bautizada Reina Isabel como tributo a su Reina. Ella es muy popular en Filipinas y me gusta mucho. Me gustaría conocer a la reina Isabel II algún día para mostrarle a mi gente lo lejos que he llegado”, comentó según lo informado por Izquierdazo.

Cabe destacar que el mismo medio informó que Manny Pacquiao intentó hablar con la Reina en 2009 cuando promocionaba una de sus peleas, pero que ella no se encontraba para recibirla. Sin embargo, en 2015, el Pacman pudo cenar junto al Príncipe Harry a quien le obsequió unos guantes Cleto Reyes.