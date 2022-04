El próximo siete de mayo Saúl Álvarez tendrá su estreno en el 2022 cuando enfrente a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en Las Vegas. Por otro lado, a casi dos meses de que se realice la pelea, Marco Antonio Barrera habló del choque del tapatío y comentó cómo podría hacer una buena pelea el ruso, mientras que marcó que deberá hacer el mexicano para salir con la mano en alto.

Sin duda el 2021 fue uno de los mejores años para el nacido en Guadalajara debido a que logró consagrarse campeón del mundo unificado en las 168 libras. Por otro lado, a diferencia del año pasado, el peleador de Eddy Reynoso asume un verdadero riesgo porque enfrentará a un rival joven y con experiencia en un peso en el que no terminó de asentarse nunca el mexicano.

Por otro lado, a menos de dos menes de la pelea, Marco Antonio Barrera analizó a Dmitry Bivol de cara al choque contra Canelo Álvarez. “Creo que es un buen rival. Está chavito, tiene 19 peleas nada más, está entero, está nuevo, mucho amateur”, expresó el excampeón del mundo mexicano en su podcast Un Round Más.

Y agregó: “Es muy alto. Creo que si sabe usar su larga y media distancia va a hacer bien las cosas”. Por otra parte, el exboxeador habló de lo que deberá hacer el pupilo de Eddy Reynoso al decir que “Saúl ahora sí va a tener que empezar a trabajar esa cintura que siempre lo hace, su contragolpeo. Pero más a corta distancia por el rival que está alto”.

Gennady Golovkin habló de Canelo Álvarez

En las últimas horas, Gennady Golovkin mantuvo diálogos con DAZN a quien es les explicó que no debe ganarle a Canelo Álvarez de manera espectacular para hacer más grande su legado. “No hay necesidad de que tenga una victoria en particular (contra Canelo Álvarez). Continúo mi carrera porque me siento genial. No me molestan los resultados en las dos primeras peleas”, comentó el kazajo.