Canelo Álvarez dio las razones por las que no quiere enfrentar a David Benavidez.

Pasan los días, las semanas, los meses y hasta los récords que batió, pero Saúl Canelo Álvarez es criticado por el tipo de desafío que quiere llevar adelante en su carrera. La última respuesta del mexicano fue en relación a David Benavidez al explicar que no lo esquiva, sino que el estadounidense no tiene nada de prestigio para aportarle a su carrera.

La polémica con el nacido en Guadalajara comienza luego de que Eddy Reynoso haya realizado un pedido formal para enfrentar a Ilunga Makabu, Campeón del Mundo Crucero del CMB. Tras esta decisión, el mundo del boxeo se sorprendió porque en las 168 y 175 libras hay excelentes retos para llevar adelante y no ir ante un desconocido congoleño.

Quien alzó la vos para criticar a Canelo Álvarez fue Floyd Mayweather que dijo que estaba esquivando a David Benavidez en las 168 libras y que tenía la posición para hacerlo cómo él lo hacía. Todo este tipo de declaraciones llegaron a oídos del mexicano que explicó y le contestó duramente a todos sus detractores.

“No evito a nadie. Pero, ¿qué me trae ese tipo (Benavidez)? Nada. Menciona a un campeón con el que (Benavidez y Charlo) peleen antes. ¿Con cuántos? Realmente no me importa. Los que odian siempre van a ser los que odian", expresó el tapatío según lo informado por Marca.com.

Y agregó: “Lo que sé es que vencí al luchador número uno en 168. Fue Callum Smith. A continuación, Billy Joe Saunders, segundo. A continuación, el tercero (Caleb Plant). Entonces, vencí a los mejores en 168. Todos estaban invictos. Vencí a todos los mejores en 168, y ahora hay gente que dice que debes luchar contra este, como siempre”. Además, dio más razones por las que no debía tener un tiro contra el Bandera Roja.

“Esto siempre pasa. Pero gané al mejor campeón en 168. Luego dicen, 'él tiene miedo de él' o 'él tiene miedo de ese tipo'. No tengo miedo de nada”, finalizó Canelo Álvarez, quien enfrentaría a Ilunga Makabu o a alguno de los campeones en las 175 libras.