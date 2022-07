Nunca antes se había visto a Saúl El Canelo Álvarez tan molesto, tan furioso en la previa de una pelea. Por esa misma razón es imposible saber si esto le jugará a favor o en contra cuando el próximo 17 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, exponga su campeonato mundial indiscutible de peso ssúper mediano en la trilogía ante Gennady Golovkin.

El tapatío ya dijo que se toma la pelea de manera personal, que no le gusta la doble cara que el kazajo muestra ante la prensa. Triple G dijo no entender por qué luce tan molesto, aunque aseguró que lo tiene sin cuidado y que él está preparándose para dar el mejor combate de su carrera.

Pero Canelo no cesa en sus agresiones y en diálogo con un grupo de reporteros que lo esperó a la salida de un evento al que concurrió aseguró que su meta principal es acabar con la carrera de Golovkin. "Esa es mi meta para esta pelea. Retirarlo. Obviamente vamos a hacer un gran entrenamiento para poder completar lo que queremos", dijo.

"Cuando buscas grandeza, en el camino hay tropezones. Eso no quiere decir que no lo vas a lograr. Y aquí estamos. Pasaron cosas que no debieron pasar, pero hay que seguir adelante con la misma disciplina y entregando todo, sin cometer los mismos errores que cometimos", agregó.