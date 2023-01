En los últimos días, Isaac Cruz habló con Izquierdazo y marcó que no tendría problemas en subir a las 140 libras para combatir contra Regis Prograis. Por otro lado, el Campeón del Mundo del CMB le llegaron los dichos del mexicano y le dejó un picante mensaje.

La actualidad de los superligeros marca que hay interesante peleas que se pueden llevar adelante, pero muchos prefieren no ir con el campeón porque supone no ganar una gran bolsa. Así lo dio a entender Teófimo López, quien en sus redes sociales explicó que no iba a subir ante Prograis para ganar poco dinero.

Por otra parte, quien quiere arrebatarle la gloria a Regis Prograis es el Pitbull, que comentó que está dispuesto subir de peso si hay título del mundo en juego. “No tendría caso (subir a superligero). Excepto que hubiera una oportunidad de título, la agarraríamos en 140”, expresó el mexicano a Izquierdazo sobre esa posibilidad.

Esta declaración llegó a oídos del estadounidense, quien no hizo una finta para esquivar el tiro y dijo que no hay problema por parte de él para realizar la pelea. “Me encantaría pelear contra el Pitbull. Yo pienso que lo podría noquear“, expresó el Campeón del Mundo Superligero CMB a BoxingScene.com.

Cabe recordar que el Consejo Mundial del Boxeo ordenó la eliminatoria entre Shakur Stevenson e Isaac Cruz para al Título Mundial CMB. Sin embargo, el propio Bob Arum descartó que la pelea se puede llevar adelante, ya que el estadounidense trabaja con Top Rank, mientras que el mexicano pelea para Premier Boxing Champions.