Oleksandr Usyk explicó por qué no habrá pelea con Tyson Fury este año

Después de imponerse a Anthony Joshua en la revancha que se realizó en Arabia Saudita, siendo anoticiado de que Tyson Fury había levantado la mano para enfrentarlo, Oleksandr Usyk aseguró que no le interesaba de momento hacer otro combate que no fuera por el campeonato mundial indiscutible de peso pesado ante el Rey de los Gitanos.

Con el consentimiento expresó de ambos boxeadores, las especulaciones sobre ese combate no tardaron en tomar dimensión. Se dijo, incluso, que ambos podrían enfrentarse este mismo año, en diciembre, con sede en Medio Oriente. El primero en descartar esta opción fue Bob Arum, CEO de Top Rank.

Si bien Medio Oriente continúa siendo la opción proncipal para llevar el combate, pues ya hubo propuestas que llegaron desde Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes, la pelea por el campeonato mundial indiscutible de peso pesado no sucedería hasta el próximo año, probablemente en febrero.

El propio Oleksandr Usyk, dueño de los cinturones de la AMB, la OMB y la FIB, se encargó de explicar mejor por qué. "Luchar contra Tyson Fury en diciembre es imposible. Primero, tengo viejas lesiones. Segundo, simplemente no quiero boxear en diciembre. No he dejado el gimnasio en medio año, quiero estar con mis hijos, mi familia. El boxeo puede esperar un poco. El próximo año creo que sucederá", señaló.

Y pensando en la posibilidad de cumplir su gran objetivo, agregó: "Quiero el título del CMB. Fue capturado por los gitanos, una especie de rey. No sabemos qué tiene Tyson en la cabeza. Todos saben que este es un tipo muy loco. Realmente me gustaría que esta pelea sucediera el próximo año".