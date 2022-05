El sábado pasado, Óscar Valdez perdió por paliza ante Shakur Stevenson por los Títulos Mundiales CMB, OMB y The Ring en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Por otra parte, quien se metió en el debate tras el combate fue Óscar de la Hoya, quien, sin hacer mención del combate, comparó la derrota del nacido en Nogales con el baile que tuvo que comerse Saúl Álvarez ante Floyd Mayweather Jr. ¡Lapidario!

En la Ciudad del Pecado el de New Jersey cumplió con su palabra al decir que le iba a ganar claramente al peleador de Eddy Reynoso. Sin duda fue una clase gratuita debido a que no el mexicano no pudo encontrarlo dentro del ring y terminó con el rostro destruido ante un rival que bajó del ring sin ningún rasguño en los doce asaltos.

Por otro en las redes sociales los haters que siempre tiene Canelo Álvarez apuntaron contra el trabajo de Óscar Valdez. “Shakur Stevenson le ha dado una paliza a Oscar Valdéz. Impresionante como mete el 1-2 el estadounidense y como los aparentes golpes de poder del mexicano parecen ‘caricias’…”, expresó David Faitelson quien siempre aparece para tundir al tapatío.

Por otra parte, quien se metió en la conversación la misma noche fue Óscar de la Hoya, expromotor del peleador de Guadalajara, para realizar una lapidaria comparación con la que definió la pelea entre Óscar Valdez y Shakur Stevenson. “Canelo Mayweather”, tuiteó el excampeón del mundo tras la pelea en el MGM Grand de Las Vegas.

Shakur Stevenson se burló de los fanáticos de Óscar Valdez

Por otro lado, tras la pelea, Shakur Stevenson no dudó en burlarse de los aficionados de Óscar Valdez en el Las Vegas. “Quería callarlos. Cuando salía, los escuchaba gritar cada vez más fuerte. Y me dije a mí mismo: 'Voy a callarlos’”, comentó el estadounidense en la conferencia de prensa.