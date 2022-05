Desde hace ya un largo tiempo, David Benavidez viene persiguiendo un combate frente a Canelo Álvarez. El mexicoamericano ha demostrado con creces que tiene un gran poderío, e incluso lo corroboró con su último nocaut ante David Lemieux. A pesar de su invicto, el peleador tapatío ha optado siempre por concretar otras peleas, lo cual cayó para nada bien a Benavidez y a su equipo.

Canelo Álvarez cayó semanas atrás ante el ruso Dmitry Bivol, en una pelea en la que según los especialistas, era el gran candidato. Tras la derrota, el mexicano no tardó en anunciar cual sería el próximo paso en su carrera: nada más ni nada menos que completar la trilogía de combates frente al kazajo Gennady Golovkin, experimentado de 40 años con el que en su momento supo empatar y vencer en dos grandes espectáculos para la afición.

Por su parte, desde el lado de David Benavidez, no dudaron en críticar aquella combate. José Benavidez, su padre y entrenador, habló con el canal de Youtube de Esnews y aseguró: "Canelo-Golovkin es una pelea aburrida. Nadie la quiere ver. Eso es lo he escuchado de todos. No la quiero ver, no me emociona como Bivol". La trilogía tendrá lugar el próximo 17 de septiembre, pero hay quienes creen que la edad de Golovkin será una ventaja para Canelo.

"Respeto mucho a GGG, pero en sus últimas peleas no se ha visto igual. Pienso que lo agarraron. Mis respetos, hizo mucho, pero no es el mismo mounstruo que antes veía", expresó José Benavidez. Además, el padre del boxeador no dudó en vaticinar una victoria de Canelo Álvarez: "Eso pienso. Al final del día, Canelo se sigue manteniendo fuerte. Es el libra por libra en 168 libras", reconoció.

No le recomienda la revancha con Bivol

Por otro lado, Benavidez se mostró seguro de que lo conveniente para Canelo es evitar la revancha frente al ruso: "Ojalá no tome la revancha con Bivol, porque Bivol se vio muy relajado, le ganó todos los rounds y ya vimos lo que pasó. Hizo un gran trabajo, ahora está más motivado. Le ganaría más ampliamente en la segunda", señaló.