Saúl Canelo Álvarez en el 2021 logró una marca única para el boxeo mexicano luego de que haya alcanzado unificar los Títulos Mundiales Súper Medianos AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring. A pesar de esto, el peleador de Guadalajara es apuntado por ser un peleador que esquiva los verdaderos retos a lo largo de su carrera.

Por otro lado, mientras aparecen diferentes tiros, Eddy Reynoso salió a defenderlo en cada momento y esta vez tuvo un duro cruce con Sampson Lewkowicz, representante de David Benavidez. El entrenador de Jalisco le contestó al promotor uruguayo, quien le dijo que en Twitter que le tenga más respeto a su boxeador y que se ahorre sus palabras ante él.

“A mi querido amigo Eddy Reynoso te pido que respetes para ser respetado y muy especialmente cuando te refería a David Benavidez. Nunca mencioné nada negativo el gran Campeón Canelo Álvarez, se merece el respeto al igual que mi representado”, tuiteó el reconocido empresario en Twitter. Las palabras del promotor sorprendieron debido a que en las últimas semanas el mejor técnico del 2021 no dijo nada sobre el Bandera Roja.

A pesar de esto, la respuesta de Eddy Reynoso no se hizo esperar para decirle que cualquier duda tiene su contacto para arreglarlo. “Mire Sampson, no tengo necesidad de hablar mal de nadie, esto no genera éxito. El respeto se gana trabajando no hablando, los mitotes por las redes no dan prestigio ni respeto. Usted tiene mi número de celular para aclarar cualquier tema, usted a lo suyo y yo a lo mío”, comentó.

Cabe recordar que hace unas semanas, el entrenador de Canelo Álvarez salió a decir en TUDN que el Bandera Roja no peleó ante nadie. "Si te fijas en su récord, no le ha ganado a nadie, lo más que ha hecho ha sido ganarle a Anthony Dirrell, que para mí es un campeón que no hizo una gran carrera, por no decir mediocre en las 168 libras", expresó.