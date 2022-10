En las últimas horas Sebastián Fundora lanzó munición pesada contra Canelo Álvarez por no darle la pelea a David Benavidez.

En la noche se hoy se vuelve a presentar Sebastián Fundora cuando enfrente a Carlos Ocampo en el peso superwetler. Por otro lado, en las últimas horas, el estadounidense habló de Canelo Álvarez y marcó que por no darle una oportunidad a David Benavedez dejó de ser rey de las 168 libras.

A lo largo del último año uno de los grandes cuestionamientos con el peleador de Eddy Reynoso giraba entorno al motivo por el que no le daba una oportunidad al Bandera roja. “A los mejores del mundo les he pegado un tiro, ¡por favor! ¡¿cómo voy a pelear con Benavidez?! Yo no quiero una pelea con un mexicano o con Benavides”, expresó el mexicano post victoria contra Gennady Golovkin.

Por otro lado, en las últimas horas quien volvió a criticar a Canelo Álvarez fue Sebastián Fundora, quien hoy vuelve al ring. “El hecho de que Canelo no haya mostrado voluntad de pelear contra Benavidez automáticamente lo convierte en el Rey de la división de 168 libras por defecto. Cuando tienes un campeón de cuatro cinturones que carece de la confianza para pelear contra un león joven como Benavidez, automáticamente lo convierte en el tipo número 1 en la categoría de peso”, declaró a ESNEW.

Y agregó: “Sería genial si Canelo estuviera dispuesto a caer sobre su espada y luchar contra el joven rey Benavidez para que pueda quitarle el bastón antes de que su carrera se derrumbe como Gennadiy Golovkin, pero eso no parece que vaya a suceder. Canelo no está interesado en pelear con Benavidez y ya encontró una excusa conveniente para no enfrentarlo”.

Por último, el estadounidense, a horas de chocar contra Carlos Campos, dio su pronóstico si se da el combate. “Ya veremos eso. Eso es un 50-50 para mí. David es agudo. Creo que es el rey de 168 . Solo dale la oportunidad. Dale la oportunidad y lo ganará todo”, finalizó Sebastián Fundora.