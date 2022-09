Finalmente el próximo sábado Canelo Álvarez le dará a los fanáticos del boxeo la trilogía contra Gennady Golovkin. El choque se llevará adelante en T-Mobil Arena cuando defienda por primera vez sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermedianos, los cuales terminó de unificar en menos de un año en el 2021.

Por otro lado, el choque que tendrá en la Ciudad del Pecado no es solamente importante por su legado, sino que también en la continuidad de su carrera. Esto se debe a que busca salir con la mano en alto para luego ir por la revancha ante Dmitry Bivol, contra quien perdió el pasado siete de mayo. Debido a esto repasamos el perfil del tapatío.

¿Qué edad tiene Canelo Álvarez?

Sin duda, Canelo Álvarez no solo genera sensación en estos momentos, sino desde temprana edad debido a que debutó a los 15 años. Por otro lado, en la actualidad se encuentra en el mejor momento de cualquier peleador ya que tiene 32, por lo que todavía tiene mucho hilo en el carretel.

¿De dónde es Canelo Álvarez?

Uno de los lugares más representativos de todo México es el estado de Jalisco, por lo que desde su nacimiento Canelo Álvarez lleva en la sangre el sentimiento nacional. Esto se debe a que nació el 18 de julio de 1990 en Guadalajara.

¿Cuál es el récord de Canelo Álvarez?

Otro de los puntos más destacados de la carrera de Saúl Álvarez es la gran cantidad de peleas que tiene. Contabilizado por Boxrec, el peleador de Guadalajara ha realizado 61 peleas, de las cuales 57 fueron victorias, 39 por la vía rápida, dos derrotas en las tarjetas y un empate.

¿Cuál es la fortuna de Canelo Álvarez?

Por otro lado, uno de los grandes beneficios que ha tenido Canelo Álvarez a lo largo de sus 17 años de carrera fue la gran cantidad de dinero que ha ganado. Según lo informado por Celebrity Net Worth, el mexicano tendría una fortuna de más de 140 millones de dólares.

¿Quién es la familia de Canelo Álvarez?

Sin duda uno de los puntos más importantes en la carrera de Canelo Álvarez ha sido su familia, quien ha estado con él en los buenos como en los malos momentos. Esta está compuesta por Fernand Gómez, su esposa, sus cuatro hijos, Emily Cinnamon Álvarez, Saúl Adiel Álvarez, Mía Ener Álvarez, María Fernanda Álvarez, sus padres, Santo Álvarez y su madre Ana María Barra, y sus siete hermanos, Ramón Álvarez, Ricardo Dinamita Álvarez, Gonzalo El León Álvarez, Rigoberto El Español Álvarez, Daniel El Conde Álvarez, Víctor El Matador Álvarez y Ana Elda Álvarez.

¿Cuáles son las redes sociales de Canelo Álvarez?

En la actualidad un peleador profesional no puede mirar hacia otro lado y no darle atención a las redes sociales. Este no es el caso de Canelo Álvarez quien tiene todo tipo de comunicación con sus fanáticos. En Twitter, Instagram y Facebook se lo puede encontrar como Canelo Álvarez.