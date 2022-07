En las últimas horas, Gennady Golovkin explicó qué Canelo Álvarez no ha sido el peleador más complicado que tuvo en su carrera.

El próximo 17 de septiembre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentan en T-Mobil Arena por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Súper Medianos en un combate que se cerrará la trilogía. Por otra parte, a poco más de dos meses de la pelea, el kazajo comentó que el mexicano no fue el peleador más complicado que tuvo dentro de un ring.

La pelea que se celebrará en la semana de la Independencia de México tiene en vilo a gran parte de los aficionados del boxeo, pero al de deporte. Debido a esto no es casualidad la forma en la que cada uno de los boxeadores buscan vender un combate que debió llevarse adelante hace cinco años cuando el peleador de Eddy Reynoso ganaba ajustadamente.

Por otra parte, en las últimas horas, Gennady Golovkin volvió a poner el dedo en la yaga al decir que Canelo Álvarez no fue el rival más complicado que tuvo en su carrera. “He peleado contra campeones, retadores mandatorios y muchos más. No diría que Canelo ha sido el mejor, es un oponente de clase mundial, uno muy difícil, pero como pudieron ver recientemente, él pierde”, comentó el kazajo a varios periodistas.

Y agregó: “Estoy hablando de rivales que enfrenté cuando no era profesional. Tenían habilidades y una estrategia en el boxeo que era una locura. Les tomaba tres rounds descifrarte y luego te aplastaban y no tenías oportunidad de ganarles”.

Joel Diaz ayudó a Dmitry Bivol para derrotar a Canelo

En el podcast Un Round Más, de Erik Morales y Marco Antonio Barrera, estuvo Joel Diaz quien comentó que ayudó a Dmitry Bivol con sus sparrings. “Llegó un punto y le decíamos, ‘pégale a los sparrings que les estás pagando, estás pagando 500 dólares a un morro por día’. Él decía, ‘no me gusta ser así, no me gusta tomar ventaja, yo sé que los puedo lastimar, pero está bien’. Si soltaba, los lastimaba, pero luego se hacía para atrás”, comentó.