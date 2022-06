Con 31 victorias en igual cantidad de peleas, 22 de ellas por la vía de nocaut, el boxeador estadounidense de 32 años, Jermall Charlo, es el actual campeón interino de peso mediano por el WBC. Después de casi un año desde su última pelea, Charlo aspira a enfrentar al mexicano Canelo Álvarez.

El estadounidense dejó en claro su autoestima al afirmar: “Soy la pelea más grande para cualquier boxeador ahorita”. Sin embargo, Jermall Charlo insiste con Canelo Álvarez y desprecia a David Benavidez: “Soy uno de los boxeadores más grandes ahora. Haría cualquier pelea mejor. ¿Por qué no ir y tomar el riesgo real y pelear con Canelo y poner todo en la línea, en lugar de enfrentar a David Benavidez que no tiene nada que ofrecer?”, afirmó.

Desde el lado de David Benavidez, su promotor Sampson Lewcowicz reconoció que Charlo está entre las posibilidades: “Tenemos tres opciones para noviembre. La primera es Plant, la segunda es Morrell y la tercera es Charlo. No hay ninguna otra posibilidad”, aseguró. El Bandera Roja viene de lograr un contundente nocaut ante David Lemieux, donde mostró toda su jerarquía.

Sin embargo, Jermall Charlo parece obsesionado con la chance de enfrentar a Canelo Álvarez: “Es una pelea grande. No lo puede dejar pasar. No puede decir que no es nada. Es una gran pelea por Canelo. Pelear contra él, el mundo lo quiere ver. Quiero verlo o tendré que tomar la oportunidad de pelear con David Benavidez. No es nada también. También sería la mejor pelea para él”, indicó el estadounidense.

Lo próximo para Charlo

Por lo pronto, Jermall Charlo realizará su cuarta defensa del título mediano por el Consejo Mundial del Boxeo, en un combate a realizar ante Maciej Sulecki, el próximo 18 de junio en el Toyota Center de Houston, Texas.