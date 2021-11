Canelo Álvarez se convirtió no solo en el rey del boxeo sino que también en el monarca de la televisión.

El último sábado, Saúl Canel Álvarez hizo historia luego de consagrarse en el primer peleador de la historia de México en lograr unificar los títulos mundiales Súper Medianos AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring. Por otra parte, ese no fue la única meta que alcanzó ya que en la televisión logró un récord de audiencia pocas veces antes visto.

El peleador de Eddy Reynoso tuvo que batallar durante más de once rounds para lograr ganar la pelea más complicada que tuvo en las 168 libras. Caleb Plant fue un duro hueso de roer hasta que tuvo piernas, pero por la vía del cloroformo el mexicano se alzó una marcar nunca antes vista en la historia de México, cuna de grandes campeones del mundo.

Por otra parte, no fue el único récord que logró romper el mexicano debido a que el peleador de Guadalajara logró marcas únicas en la televisión abierta. Según lo informado por el Universal, Canelo Álvarez tuvo un pico de rating de 27.7 entre 21:15 y 22:45 lo que significa que siete de cada diez personas lo estuvieron viendo bajo la señal de TV Azteca, quienes transmitieron en simultaneo bajo las señales de Azteca Uno, Canal 7, a+ y adn.

Cabe destacar que Canelo Álvarez combatió el mismo día que América enfrentaba a Rayados de Monterrey en la última jornada de la Liga MX, mientras que New York se realizaba la defensa mundialista de Kamaru Usman ante Colby Covington en el mítico Madison Square por el Título Mundial Welter UFC.

En las últimas semanas, canelo Álvarez criticó a a Ryan Garcia, quien en las últimas horas rompió el silencio. "No me falta inspiración. Soy un luchador hambriento. Tuve un año difícil. Entiendo de dónde vienen sus palabras. Siempre es todo con amor. No lo tomé personal. Solo se que tuve un año difícil, pero estoy completamente recuperado mentalmente", expresó el peleador de California.