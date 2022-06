Aunque Anthony Joshua es una de las súperestrellas del boxeo en la actualidad, por lo que genera tanto dentro como fuera del cuadrilátero, viene de sufrir ante Oleksandr Usyk, el pasado septiembre, la segunda derrota de su carrera, que fue además la segunda vez que le toca ser despojado de los títulos mundiales de peso pesado de la AMB, la OMB y la FIB.

AJ pidió a Eddie Hearn que le consiguiera de inmediato la revancha y aunque que CEO de MatchRoom Boxing dudó en un primero momento de lo conveniente de hacerlo, terminó dándole el gusto al peleador que, sin contar su nueva alianza con Canelo Álvarez, mayores réditos le ha dado a su promotora.

En la preparación para esta pelea, Anthony Joshua decidió cambiar de entrenador y contratar a Robert García, quien ya desde hace días se encuentra trabajando con él en el Reino Unido para tratar de devolverle lo que el propio peleador británico definió como el "instinto animal" perdido entre el éxito y el lujo.

El propio García reconoció que las dos derrotas, la última ante Usyk y la primera ante Andy Ruiz, calaron hondo en la mentalidad de AJ. Y es allí donde quiere hacer mucho hincapié con su trabajo. "Los peleadores salen de una derrota, como después de la pelea de Andy Ruiz Jr... Podrían pensar: 'Perdí una pelea, ¿así que tal vez no soy tan bueno?'... Después de que perdió, hemos visto que hay más de un problema mental, así que estamos trabajando en eso", señaló.

Y agregó: "Ha creado un equipo no solo formado por Ángel Fernández y yo. Contrató a otras personas. No entrenadores, diferentes personas que podrían ayudarlo con su forma de pensar. Alguien que está con él, pensando en positivo con él".

Para Robert García, Anthony Joshua sigue siendo el mejor de los pesos pesados

El hecho de que haya perdido por segunda vez en su carrera, el hecho de que no ostente actualmente ningún título mundial, no hacen que en opinión de Robert García Anthony Joshua haya dejado de ser el mejor peso pesado del mundo. "¿Quién es el peso pesado más talentoso? Siempre he dicho Anthony Joshua. Tyson Fury es una bestia diferente, un monstruo diferente. Oleksandr Usyk es muy técnico y difícil. Deontay Wilder tiene un poder tremendo. Pero el talento general, para mí, elijo a Joshua", remarcó.