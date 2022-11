El pasado 17 de septiembre, Canelo Álvarez volvió al ring para enfrentar a Gennady Golovkin en una aburrida pelea. Por otro lado, en las últimas horas, Roberto Mano de Piedra Durán lanzó una crítica contra el tapatío por no pedir la inmediata contra Dmitry Bivol.

A lo largo de este año, al peleador de Guadalajara se lo notó sin la misma explosión que lo caracterizó a lo largo de su consagración en las 168 libras. A su vez, perdió claramente contra un ruso que lanzó una combinación básica para mantener a raya un potente peleador mexicano.

Por otro lado, en las últimas horas, quien habló de Canelo fue una de las grandes Leyendas del Boxeo Latinoaméricano, Roberto Durán. En esta ocasión, Mano de Piedra se mostró sorprendido por no ver al tapatío tomar rápidamente la revancha e ir directamente contra Gennady Golovkin.

“Yo no sé por qué no pidió la revancha. No voy a hablar mal del Canelo, tampoco voy a hablar mal del otro (Bivol), sería hipócrita. Si yo fuera Canelo, yo le hubiera pedido la revancha, porque si me hubiera ganado a mí, a mí nadie me puede ganar, porque yo soy fulano de tal. Yo no sé por qué Canelo no ha pedido la revancha, no sé, no entiendo esa palabra”, comentó el panameño a Izquierdazo.

A su vez, analizó el plan de pelea del mexicano ante Dmitry Bivol. “No desarrolló la mente como él debía desarrollar la mente porque está peleando con un boxeador que es mucho más alto, boxeador, porque él es fajador, y no lo dejaban acercarse. Un entrenador como lo tiene Canelo no sé por qué no le cortó el ring, no le eliminó el jab, no entiendo eso. Me imagino que Canelo no ha pedido la revancha, bueno, no sé”, finalizó Mano de Piedra Durán.