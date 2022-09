Gennady Golovkin se quedó demasiado corto en su objetivo de vengarse de Canelo Álvarez y este sábado, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, volvió a ser derrotado por este, ahora en decisión unánime, dejando una imagen que no se condice con la de sus mejores años y corroborando que el paso del tiempo sí hace mella.

Aunque el kazajo había repetido que la edad es solo un número durante las semanas previas a la pelea, se lo vio lejos de darle al campeón mundial indiscutible de peso súper mediano los problemas que sí le ocasionó sobre el cuadrilátero las dos veces anteriores, empatando en 2017 y siendo derrotado en un polémico fallo dividido en 2018.

Finalizada la pelea, Golovkin fue consultado sobre la posibilidad de retirarse, pero su respuesta fue conundente. "Claro que voy a continuar con mi carrera. Yo tengo los cinturones de campeón mundial en las 160 libras, así que olvídense de que me vaya a retirar", expresó.

Sin embargo, una leyenda del boxeo como Roberto Mano de Piedra Durán no piensa igual que el kazajo, a quien le recomendó retirarse con la golria de ser campeón mundial y no como muchos otros. "Golovkin no aplicó mucha presión. Debe retirarse ahora, porque ya no es el mismo de antes", comenzó diciendo en diálogo con Fight Hub TV.

Y esperando que no cometa su mismo error, pues perdió tres de sus últimas cinco peleas, agregó: "Volvió a perder contra Canelo. Lo vi flojo. Lo vi lavado. Su mente no lo ayudó. No pensó bien durante la pelea. En el boxeo, tienes que pensar mucho".